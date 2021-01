"Unser Familienunternehmen widmet sich seit nunmehr 108 Jahren dem natürlichen Werkstoff Holz.

Dabei haben wir unser Know-how kontinuierlich weiterentwickelt und so ein Qualitätsniveau erreicht,

das den hohen Erwartungen unserer anspruchsvollen Kunden in ganz Europa in besonderer Weise gerecht wird."

Georg Huf, geschäftsführender Gesellschafter von HUF HAUS