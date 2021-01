Fertighaus kaufen und auf 108 Jahre Erfahrung setzen



Wer in der dritten Generation erfolgreich wirtschaftet und die vierte an den Start bringt, darf nicht nur stolz auf die Vergangenheit sein, sondern kann seinen Mitarbeitern und Kunden mit ruhigem Gewissen eine gute Zukunft versprechen. Mit 108-jähriger Erfahrung ist HUF HAUS heute europäischer Marktführer für die moderne Fachwerkarchitektur. Unabhängig davon, ob Sie in Deutschland, in der Schweiz oder in einem anderen europäischen Land Ihr Fertighaus bauen möchten. Das Familienunternehmen ist Spezialist für Sonderlösungen auf höchstem Niveau.

Dabei bietet HUF HAUS viel mehr als ein gebautes Haus oder klassisches Einfamilienhaus: Im Verbund mit den jeweiligen Spezialisten aus der HUF Firmengruppe ist der Bauherr eines HUF Hauses in der Lage, die gesamte Leistungskette seines Projekts aus einer Hand zu gestalten, eigene Wünsche und Vorstellungen einzubringen und so ein ganz persönliches Traumhaus zu realisieren.

Jedes Unternehmen der HUF Firmengruppe besitzt umfangreiche Erfahrungen in seinem Spezialgebiet und arbeitet seit vielen Jahren für und mit den besonderen Anforderungen der innovativen HUF Fachwerkarchitektur. Gleichzeitig ist jedes der Unternehmen auch außerhalb der Zusammenarbeit mit HUF HAUS im Markt erfolgreich. So wird sichergestellt, dass Leistungen und Kosten stets wettbewerbsfähig bleiben.